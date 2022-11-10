Yenilenebilir enerji ihracatçıları birleşiyor

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yenilenebilir enerji alanında da ihracatçılar birliği kurulması gerektiğini belirterek, "Bu birlik sektörün tek çatı altında toplanmasını ve mevcut teşviklerden daha çok faydalanmalarını sağlayacak." dedi. Eskinazi, BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen Temiz Gelecek için Temiz Enerji Konferansı'nın "İzmir ve Temiz Gelecek" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, "Biz bu birliği kuracağız. Bakanımızla ve bakan yardımcılarımızla da konuştuk. Bizden bilgi bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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