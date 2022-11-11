"2023 yılında büyüme hedefimiz yüzde 5"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2023'te ekonomik büyümenin yüzde 5 olmasını hedeflediklerini söyleyerek, "2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı da hayata geçireceğiz" dedi. Alım gücünü yükseltmek için çalıştıklarını belirten Bakan Nebati, "Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım gücündeki kaybın önüne geçmek için hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

50 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTIK

Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Nebati, "Gelişmiş birçok ülke için resesyon riskinin arttığı dönemde, Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde güçlü biçimde büyümeye devam ediyoruz. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11.4 oranındaki GSYH büyümesi ile G20 içinde en hızlı büyüyen ülke olmuş ve 50 yılın en yüksek büyüme oranını kaydetmiştir" dedi. Yıl sonunda ortalama yüzde 5 büyüme beklediklerini belirten Nebati, "2022'nin ikinci yarısına ilişkin göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret ediyor. 2023'te de bu dengeli görünümle ekonomik büyümenin yüzde 5 olmasını hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ...

Nebati istihdamla ilgili de, "Salgın öncesi döneme kıyasla toplam istihdam 2.6 milyon kişi artmış ve böylece 2022 yılı ikinci çeyrek itibariyle Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başarmıştır. Toplam istihdam seviyesi Eylül itibariyle 31.4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır" sözlerini sarf etti. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında enflasyonla mücadeleyi birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin yaptığı gibi tüketim, üretim ve yatırım daralmasına neden olacak faiz artışlarıyla yapmadıklarını belirten Bakan Nebati, "Üretim kapasitesini artıracak arz yönlü politikaları geliştirerek sürdürüyoruz. Hedefimiz, ülkemizi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirmektir. Artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Alım güçlerinin kaybının önüne geçmek için hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz" dedi. Kur Korumalı Mevduat'ta bulunan miktar hakkında bilgi veren Nebati, "2021 Aralık'ta döviz kuru oynaklıklarının önüne geçmek amacıyla KKM uygulamasını devreye aldık. Vatandaşlarımızın ilgisi sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiştir. 9 Kasım itibarıyla 2.3 milyon mudinin yaklaşık 1.5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir. Şimdiye dek KKM'de 91.6 milyar destek ödendi" ifadelerini kullandı.