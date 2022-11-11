Akhisar zeytininde hedef en kaliteli hasat

Türkiye'de bu sezon zeytin rekoltesinin tarihi seviyelere çıkması beklenirken, Akhisar bu rekora ek olarak 'en kaliteli' hasat sevinci yaşıyor. 14 milyon bakımlı zeytin ağacıyla Akhisar, 'en kaliteli' hasat için kolları sıvadı. Sabahın erken saatlerinde zeytin bahçelerine giden üreticiler, zeytinleri toplayıp işlenmek üzere tesislere gönderiyor.

AKHİSAR İLKLERİ BAŞARDI

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, her yıl katlanan kalitenin nedenini üreticilerin çalışkanlığı ve 'iyi tarım' uygulamaları olarak açıkladı. Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle, bu yıla kadar üretim bakımından önde olan ülkelerde, rekoltenin düşük olacağına dikkat çeken Alhat, Türkiye'de tarihi bir hasat olacağını söyledi.

Akhisar'ın zeytinde bir başarı hikayesi yazdığını söyleyen Alhat, "Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde 67 fabrika var. Bunların tamamı soğuk sıkım gerçekleştiriyor. Her fabrikamızda zeytinyağı tadımcısı bulunuyor. Öte yandan Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'de bir ilki başardık. İlk etapta 6 bin 500 ton kapasite planlanan Türkiye'nin ilk zeytinyağı lisanslı deposunu da kuruyoruz. Yer tahsisi bitti. Ege Bölgesi'nde işlem hacmini en çok artıran borsa olmayı da başardık ki Türkiye'deki tüm borsalar arasında ikinci sıradayız. Tüm bu güzel gelişmeleri Akhisarlı üreticilerimize borçuyuz" dedi.

'TÜKETİMDE SONUNCUYUZ'

Zeytindeki rekor düzeyde rekolteye karşın tüketimde istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyen Alhat, "Zeytinyağı üreten ülkeler arasında, tüketimde en son sıradayız. Oysa Türkiye'ye zeytinyağını sevdirmemiz gerekiyor" dedi. Alhat, bu nedenle zeytin ve zeytinyağında tüketiminin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Zeytin ve zeytinyağında hedefin kutulu, ambalajlı ve yüksek katma değerli ihraç olduğunu söyleyen Alhat, "Bunun için daha çok destek bekliyoruz. Böylece üretici, tüketici ve devlet kazanır" diye konuştu. Tarımsal desteklerde zeytin ve zeytinyağı prim desteğinde hiçbir artış olmamasının zeytincileri hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Alhat, "İyi bir artış beklerken, umutlarımız boşa çıktı. İhracatta da rekor talep alıyoruz. Devlet gerekli desteği verirse şahlanırız" diye konuştu.

SICIMOGLU: ZEYTINYAGININ HASTASIYIM

TADIM etkinliğinde, zeytinyağı üreticisi de olan sanatçı Ayhan Sicimoğlu kaliteli zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgi verdi. Sicimoğlu, "Ne kadar çok zeytinyağı, o kadar çok sağlık. Biz evde her şeyde zeytinyağını kullanırız. Yumurta zeytinyağına kırılır, pilav zeytinyağıyla yapılır. Zeytinyağının hastasıyım" dedi.

TOLGA TEKİN