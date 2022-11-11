İzmir’de imrenilecek bir birliktelik var

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, oda yönetim kurulu üyeleri ve Meclis başkanlık divanlarından oluşan 42 kişilik heyetle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Seçim süreçlerini tamamlayan başkanlarla birlikte tüm üyelere 2022-2026 döneminde başarılar dileyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "İzmir'de müthiş bir birliktelik var. Başkanlarımızın birliği gerçekten imrenilecek bir güç yaratıyor" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU, "İzmir'in çok önemli bir misyonu var. Anadolu'nun batıya dönük yüzü, ticaretin merkezi. Bu nedenle, sizin sorumluluğunuz çok büyük. Bütün toplumların çimentosu iş insanlarıdır. Bizler siyasi görüş, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese hizmet götürürüz. İzmir'in son 4 buçuk yılda katettiği yolun en önemli mimarı buradaki kıymetli Başkanlarımızdır" dedi.