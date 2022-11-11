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Haberler Ekonomi İzmir’den Dünya Kupası'na garson ihracatı

İzmir’den Dünya Kupası'na garson ihracatı

11.11.2022

İzmir’den Dünya Kupası’na garson ihracatı

İZMİR'DEN 21 Kasım'da Katar'da başlayacak 22. FIFA Dünya Kupası maçları öncesi yüzlerce garson, dönerci ustası ve aşçının, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olduğu öğrenildi. Türkiye'den giden garsonların 3-4 bin dolar arasında değişen maaşla anlaşma yaptıkları ifade edildi. İzmirli lokantacı Atakan Çelik, sadece kendi mekanından bir dönerci ustası ve bir garsonunun Dubai'ye gittiğini bildirdi.

3-4 BİN DOLAR MAAŞ
21 Kasım-18 Aralık arasındaki turnuva boyunca Katar'a milyonlarca insanın gideceği, otel ve restoranların ellerindeki garsonların ihtiyaca cevap veremeyeceğinin anlaşılmasından sonra transfer piyasasının açıldığı ifade edildi. İzmirli lokantacı Çelik; biri dört, diğeri sekiz yıllık çalışanının Dubai'ye gittiğini, ikisinin de 3 bin dolar maaşla işe başlayacaklarını öğrendiğini söyledi. 4 yıldır çalıştıkları dönerci ustası ve sekiz yıllık garsonlarının transferine karşı koyamadıklarını belirten Çelik, orada alacakları 3-4 bin dolar arasındaki maaşları vermelerinin imkansız olduğunu dile getirdi.

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