Öğrenciler organik gübre üretti

Muğla'da, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, zeytin karasuyu ve mermer atıklarını kullanarak, arıtılmış su ve organik gübre elde etti. Öğrenciler Ayşe Nil Korkmaz ve Berra Nazlı, organik gübre projesi hazırladı. Danışmanlığını fen bilgisi öğretmeni Şebnem Karacak Deren'in yaptığı proje ile mermer atıkları kullanılarak, yine başka bir atık olan zeytin karasuyunu arıtmak ve bu atıklardan yüksek katma değerli tarımsal ürünler elde etmek hedeflendi.

OSMAN AKÇA