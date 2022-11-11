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Haberler Ekonomi Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

11.11.2022, 09:43

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin ilan metninde belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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