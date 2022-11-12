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Haberler Ekonomi 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç para?

2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç para?

Yılbaşına kısa bir süre kala Milli Piyango bilet fiyatları da araştırılmaya başlandı. 2023 yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2023 milli piyango bilet fiyatları belli oldu mu? Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar? merak ediliyor. İşte 2023 yılbaşı bilet fiyatları...

12.11.2022, 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022, 13:11

2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları kaç para?

Milli Piyango için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl yılbaşı bilet fiyatlarının ne kadar olacağı şimdiden araştırılıyor. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu. İşte 2023 Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?
10 Kasım itibariyle yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 200 TL'den, yarım bilet 100 TL'den ve çeyrek bilet 50 TL'den satışa sunuldu.

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