  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ayvalık’ın zeytin reçeline talep çok

Ayvalık’ın zeytin reçeline talep çok

12.11.2022

Ayvalık’ın zeytin reçeline talep çok

17. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri'nde farklı bir lezzet olarak sunulan zeytin reçeli büyük ilgi gördü. İlçedeki kadınların kurduğu ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yakından destek verdiği kooperatif tarafından üretilen farklı bir aromaya sahip zeytin reçelinin tüketimi de artıyor. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Görevlisi Çiçek Gökçetekin, "Biz üretici kadınlarımız ile mutfağımızda yeni ürünleri konuşuyoruz. Kadınlardan biri 'atalarımızdan gelen bir reçelimiz. Neden yapmayalım?' dedi. Butik şekilde üretip satışa sunuyoruz. İstek olursa miktarı artırıyoruz. Ürüne çok talep geldi" dedi.

SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA