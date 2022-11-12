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Haberler Ekonomi Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Karabük Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

12.11.2022, 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022, 09:36

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Birimlerine Öğretim Üyesi alımı yapılacak olup ilan metni 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Başvurular 11.11.2022- 25.11.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar online olarak yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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