Nev201 Projesi’nin tanıtımı yapıldı

Ankara'nın en prestijli projeleri arasına şimdiden adını yazdıran Nev201 30 Aralık 2022'de kapılarını açacak. Turkuvaz Medya'nın Ankara'daki üssünün de yer alacağı proje toplamda 239 ofis ve 35 adet ticari üniteden oluşacak. Projede ofisler yıl sonuna kadar yüzde 20 indirimle satışa sunulacak. Kalyon Holding ile Asfuroğlu Grup ortaklığında hayata geçirilen Nev201 Projesi, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Aralarında Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun da yer aldığı şirket yöneticileri, Ankara'da Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan Nev201'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Asfuroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu, projenin 239 ofis ve 35 ticari üniteden oluştuğunu söyledi. Kalyon Holding Gayrimenkul Grup Müdürü Zekeriya Yelci de projenin iskan sürecinin başladığını ve kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, Turkuvaz Medya'nın B Blok'ta yer alacağını belirtti.