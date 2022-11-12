Otomobil vergileri daha da düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bu yıl Varlık Barışı ile Türkiye'ye gelen döviz tutarları karşılığının 25.5 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu yılın ortalama dolar kuru ile de 1.57 milyar dolardır" dedi. Uluslararası toplantılarda ilgili kuruluş ve kişilerin tefeci olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Nebati "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zedelemekten başka bir şey değildir. Biz 'dilenci' olmadık, olmayacağız, elimizi açmayacağız. Rahat olun, psikolojik üstünlük bizde, işleri toparladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şu mesajları verdi:

-Otomobillerde ÖTV indirimi değil, matrah eşikleri ile ilgili çalışıyoruz. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.

- Türkiye Ekonomi Modeli dünyada önemli argüman geliştirecek. Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık, büyümemiz duracak, istihdam kayıpları yaşanacaktı.

- TÜİK'in ürettiği resmi istatistiklerin, masa başında birkaç kişilik ekiple hiçbir akreditasyonu olmayan Enflasyon Araştırma Grubu tarafından gerçekçi şekilde hesaplanması mümkün değildir. Büyümeden kaynaklanan refah artışı yaşanacak.

HAZAL ATEŞ