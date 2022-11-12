Tarım Kredi, 10 ayda 10,5 milyarlık ürün aldı

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) bu yıl ekim itibarıyla 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi. Bu yıl, 31 bin 831 üreticiyle 2,2 milyon dekarda 3,7 milyar lira değerinde 406 bin ton sözleşmeli üretim yapıldı. Tarım Kredi tarafından 2021'de 10 milyar 7 milyon lira tarımsal kredi kullandırılırken, 2022 yılı ekim ayı itibarıyla ise 20,7 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandırıldığı hesaplandı. Sıfır faizli hayvancılık kredisi kapsamında 2021'de 1,5 milyar lira ve bu yılın ekim ayı itibarıyla 2,4 milyar lira kredi kullandırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararları çerçevesinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi desteği sağlandı. Bu kapsamda, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere yüzde 50-80 arasında indirim oranlarında 100 milyon lira üst limite kadar düşük faizli kredi veriliyor.

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