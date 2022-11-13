ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un; "Neden mi kentsel dönüşüm?", "Neler mi yaptık?" başlıklarıyla yaptığı paylaşımda, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakılmamasının hedeflendiği vurgulandı. Bakanlığın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 milyon 200 bin konut yenilendi, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü ise sürüyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sözde muhalefet ve çevrecilerin tehlikeli atık ithalatı iftiralarını kesin bir dille yalanladı. Bakanlık açıklamasında "Ülkemizce hiçbir zaman tehlikeli atık veya çöp ithalatına izin verilmemiştir. Bu konuda 32 bin 161 denetim yapıldı, bin 952 tesise 412 milyon lira idari para cezası kesildi" denildi.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA