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Haberler Ekonomi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı personel alımı için duyuru yayınlandı.

14.11.2022, 10:53

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 20 (Yirmi) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 20 (Yirmi) adet Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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