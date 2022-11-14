“Türkiye, girişimcilikte altın çağını yaşıyor”

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) 7 yıldır kadın girişimciliğinin önünü açabilmek için büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, "Eğer Türkiye olarak girişimcilikte zirveyi hedefliyorsak sivil toplum kuruluşlarının da bu işlere öncülük etmesi çok mühim. Bu manada, İnovasyonda Kadın Projesi'nin girişimcilik konusunda kritik bir görevi ifa ettiğini düşünüyorum." dedi. Varank, KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Artık Avrupa'daki ekonomi çevreleri ne diyor, biliyor musunuz; 'Türk girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayan kaybeder.' Şu anda bu sözü doğrularcasına, Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamlarını şimdiden yakaladık. Türkiye, bugün girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Bu konuda mütevazı olmayacağız. Bu başarıların bugün gelmesinin sebebi bizim iktidara gelir gelmez girişimcilik ekosistemine yapmaya başladığımız yatırımlardır" değerlendirmesinde bulundu. Varank, sıfırdan inşa ettikleri girişimcilik ekosisteminin tıkır tıkır işlemeye başladığını bundan sonra da başarılı işlere imza atacaklarını söyledi.

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