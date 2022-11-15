E-ticaret hacminde ilk 6 ayda yüzde 116’lık yükseliş yaşandı

Ticaret Bakanlığının raporuna göre, ocakhaziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk yarısında siparişler yüzde 38 artışla 1 milyar 654 milyondan 2 milyar 294 milyon adede yükseldi.

İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6 olurken söz konusu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5'e yükseldi. Türkiye'de kişi başına düşen e-ticaret harcaması, yılın ilk yarısında 18-70 yaş nüfusa oranlandığında 4 bin 964 lira oldu. Aynı dönemde İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret harcaması 9 bin 857 lira, Ankara'da 6 bin 64 lira ve İzmir'de 5 bin 230 lira olarak kayıtlara geçti. Bu illeri, 5 bin 80 lira ile Antalya, 5 bin 8 lira ile Kocaeli izledi. Ödeme yöntemlerine göre, e-ticaret hacminin yüzde 32'sini 113 milyar lira ile havale/EFT ödemeleri oluşturdu.