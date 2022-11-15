Hazır giyimde rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 10 ayında 17 milyar 873 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektör ihracatında yüzde 7 artış kaydedildi. Sektörün 10 ayda yaptığı ihracatın 12,4 milyar doları İstanbul'dan, 1,5 milyar doları Bursa'dan ve 1,2 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi. Geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke 257 milyon dolarla Almanya oldu. Sektör, ocakekim döneminde ise Almanya'ya 3 milyar dolar, İspanya'ya 2,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yılın 10 ayında AB ülkelerine 11 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,3 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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