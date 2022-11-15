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Haberler Ekonomi Turizmde ara tatil yoğunluğu

Turizmde ara tatil yoğunluğu

15.11.2022

Turizmde ara tatil yoğunluğu

ARA tatil, Antalya ve Kapadokya gibi popüler tatil bölgelerindeki otelleri yüzde 70'in üzerinde doluluğa ulaştırdı. Tam dolu bazı oteller rezervasyon kabul etmediklerini belirtirken, turizm sektörü temsilcileri yaz döneminde tatil yapamayanların fırsatı değerlendirdiklerini söylüyor. Türkiye'de ve Rusya'da okulların ara tatili yaptığı kasım ayında turizm sezonu canlılığını sürdürüyor.

Antalya'da uzun zaman sonra kasım ayında tam doluluk kaydedildi. Toplam 9 günlük ara tatilde, Antalya, Afyonkarahisar, Kapadokya ve Güneydoğu'ya olan talep artarken, otobüs biletlerine ilgide de yüzde 115 yükseliş kaydedildi. Afyonkarahisar'daki termal otellerde de doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, rezervasyon taleplerinin sürdüğünü söyledi.

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