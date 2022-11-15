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Haberler Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi almak üzere ilan açtı.

15.11.2022, 09:22

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilanda, "Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. " dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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