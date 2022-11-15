Zeytinyağı üretiminde Türkiye rekora koşuyor

Türkiye'nin 2022 yılı rekolte tahminlerine göre zeytin ve zeytinyağı üretiminde rekorlar kırması bekleniyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin koordinasyonunda yapılan rekolte tahminine göre, Türkiye'nin zeytin üretimi yüzde 71,2 artışla 2 milyon 976 bin 654 tona yükselecek. Softalık zeytin üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 45,2'lik artışla 735 bin 678 ton olması beklenirken, Türkiye bu alanda dünya birincisi olacak. Türkiye'de üretilen toplam zeytinin yüzde 75,28'i yağlığa ayrılması planlanırken, bu zeytinlerden 421 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edildi.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 78,9'luk artışla dünya sıralamasında İspanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşeceği belirtildi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, "Dünya üretimi kadar üretim yapma potansiyelimiz var. Dünyada yılda 3 milyon ton zeytinyağı üretiliyor. Bu kadar yağ üretebilecek arazilerimiz var. Türkiye, bu anlamda büyük bir potansiyele sahip" dedi.

TOPRAKLARIMIZ VAR

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanırken Tan, olumsuz hava koşullarını göz önünde tutarak iyimser bir tablo çizmediklerini ifade etti. Tan, "Bu süreçte zeytinyağında rakamlar yukarılara çıkabilir. Lakin sofralık zeytin azalabilir. Sofralık zeytinde azalma olabilir ama o da yağa kayar. Rekolte tahmin raporunda, kuraklık halinde sofralık zeytinden bir miktar yağlığa ilave olacağını belirttik. Böyle bir durumda dahi birincilik elde ediyoruz" diye konuştu.

ÜLKEMIZ ÇOK AVANTAJLI

BU yıl ağaç başı ortalama zeytin miktarının 17,8 kilogram olduğunu ifade eden Tan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 2000'den önce 100 milyon ağaçla 240 bin ton üretim gerçekleştirmiştik. O dönemde ağaç başı verimimiz daha yüksekti. Biz hala istenilen seviyede değiliz. Bu süreçte ağaç sayısı yüzde 67 arttı. Son bir yılda 800 bin zeytin ağacı fidanı dikilmiş. Proje başladığında yılda 10 milyona yakın ağaç dikiliyordu. Bu seviyelerde dikim devam etseydi 250 milyon zeytin ağacımız olacaktı. Yeni bir yol haritası lazım. Yaşlı ağaçlara da dekar başına 250 TL yardım yapılsaydı verimleri 18,3 kilodan 30 kiloya çıkardı." Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Tan, GAP bölgesinin, dağlık arazilerin zeytin ağacı sayısının artırılması konusunda Türkiye'nin şansı olduğunu kaydetti.

MERT ALPDÜNDAR