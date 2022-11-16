“ENDA bir an önce borsaya açılmalı”

İZMİR ve Ege'nin en güçlü enerji şirketlerinden biri olan ve 500 ortağı geçerek halka açık şirket statüsüne geçen ENDA Enerji Holding'in Borsa İstanbul'a kote olması talepleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Holdingin en büyük ortağı Verusa Holding, kurucu hisselerin yönetimi belirleme hakkı imtiyazının kaldırılarak şirketin borsaya kote olmasını isterken Ege'nin önde gelen iş adamlarının içlerinde yer aldığı kurucu ortaklar ise, kazanılmış hakları olduğunu belirttikleri imtiyazı kaldırmaya yanaşmıyor. Şirketin ortaklarından Borsa Yatırımcıları Derneği kurucu Başkanı Ali Bahçuvan ve ortaklardan Gülistan Kaya ise, şirketin bir an önce borsaya kote olması gerektiğini söyledi.

Şu an enerji şirketlerinin fiyatlarının borsada çok yüksek olduğunu belirten Bahçuvan, "ENDA'nın da borsaya girmesi halinde hisse değeri çok yükselecek. Milyar dolarlık şirket olma yolunda ilerleyecek. Bu fırsat kaçmasın. Halka arzla İzmir'e 100 milyon dolar civarında para girişi olur. Hissedarlar hisselerini satıyor, biz de almak istiyoruz ancak bu hisseleri daha çok yönetimi elinde bulunduranlar alıyor. Biz şirkete başvurmamıza, daha yüksek fiyat vermeye hazır olduğumuzu belirtmemize rağmen bu hisseleri biz alamıyoruz" dedi.