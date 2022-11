İş veren çok ama iş beğenen yok

Gelinlik ve abiyenin başkenti İzmir, tekstil sektöründeki eleman açığını kapamaya çalışıyor. Makineci, kesimci, el işçisi ve monteci eleman ihtiyacı, gün geçtikçe artıyor. Mimar Kemalettin Caddesi'nde neredeyse her mağazanın camında "Makineci aranıyor", "Monteci aranıyor" yazıları göze çarpıyor.

YABANCI UYRUKLULAR KATILIYOR

Yeni Asır'a konuşan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile dikiş kursu düzenlediklerini ancak genellikle yabancı uyruklu kişilerin kursa katıldığını belirtti. Türk kursiyerlerin de kursa ilgi göstermesini amaçladıklarını belirten Başkan Güvenli, tekstil sektöründe elaman ihtiyacının hat safhada olduğunu ve Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası olarak bu açığı kapatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İzmir'in gelinlik ve abiye esnafı ise eleman ihtiyacının çok yoğun olduğunu aktararak "Yeter ki gelin, biz de işi öğretiriz" dedi.

KURSİYERLERE PARA ÖDENİYOR

Güvenli, "Şu an İzmir'de sektörde 2 bin makineci ve overlokçu olsa hemen işe yerleştirilir. Bugün bir makineci veya overlokçu ortalama 10 bin lira maaş alıyor. Daha fazla alanlar da var. Ancak maalesef ilgi görmüyor. Herkes daha rahat işler peşinde. Makineci ve overlokçu yetiştirmek için düzenlediğimiz kurslara maalesef yeterli ilgi yok. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Zekeriya Mutlu bu işin üzerinde çok duruyor. Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle işbirliği içindeyiz ancak maalesef gençler gelmiyor" dedi. Tekstil piyasasında makineci, el işçisi gibi mesleklerde açığın oldukça yüksek olduğunu söyleyen Güvenli, "Şu an devam eden kursumuzda sadece tek Türk kursiyerimiz var. Kursa katılanlara her gün için 90 lira da veriyoruz. Ayrıca bu kursların uzatılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Yeni neslin genelde masa başı işlere rağbet ettiğini kaydeden Başkan Güvenli, "Biz gençleri bu sektörde çalışmaları için ikna etmeye çalışıyoruz. Sektöre genç nesil katılmıyor. Genelde firmalara 30 yaşın üstündeki kişiler başvuruyor. 20'li yaşlardaki gençleri bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun( TÜİK), Eylül ayı ücretli çalışan istatistikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde tekstil sektörüne göre daha olumlu bir tablo olduğu görüldü. Bu sektörlerde, ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Bir önceki yıl 13 milyon 894 bin 511 kişi kayıtlı çalışanken, 2022 Eylül'de 14 milyon 919 bin 900 kişi oldu.

ERCAN AKGÜN