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Haberler Ekonomi Kuşadalı girişimci kadınlar Güney Ege’ye model oldu

Kuşadalı girişimci kadınlar Güney Ege’ye model oldu

16.11.2022

Kuşadalı girişimci kadınlar Güney Ege’ye model oldu

AYDIN Kuşadası'nda 105 kadının kurduğu Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) Güney Ege'nin girişimci kadınlarına tanıtıldı. Üretim yolculuğuna tekstil ürünleri sektöründe 5 yıl önce başlayan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile tekstil atölyesini kuran KUŞAKK, kısa süre içinde ürün yelpazesini genişleterek Türkiye'nin aranan markaları arasına girdi. BM tarafından "Kadın Girişimciliği" konusunda düzenlenen uluslararası konferansta da Türkiye'yi temsil eden KUŞAKK'lı kadınlar, Güney Ege'deki kadınlara da model olacak.

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