Alman Krone’den Tire’ye yeni yatırım

2013 yılından bu yana İzmir Tire OSB'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü Alman treyler devi Krone, Tire'deki fabrikasına yeni yatırım kararı aldı. Yılda 6 bin adet treyler üretimi gerçekleştiren Krone Türkiye, yeni yatırımıyla şasi üretim kapasitesini iki yıl içinde toplam 10 bin adete yükseltecek. Şasi fabrikasının ek bölümü için temel atma töreni gerçekleştiren firma, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte 4.800 m2 yeni kapalı alana kavuşacak ve mevcut 5.000 m2'lik alanın revizyonunu yapacak.

NADİR UYSAL