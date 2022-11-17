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Haberler Ekonomi Kaza yapmayan sürücülere trafik sigortasında indirim

Kaza yapmayan sürücülere trafik sigortasında indirim

17.11.2022

Kaza yapmayan sürücülere trafik sigortasında indirim
MİLYONLARCA araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında sorunlara ilişkin resmi açıklama geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) basamak sisteminin genişletileceği trafik sigortasında yüzde 50 indirim müjdesini duyurdu. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler sıfırncı basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" ifadelerini kullandı
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