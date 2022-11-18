DTB ve DTO yönetimi Hisarcıklıoğlu ile buluştu

DENIZLI Ticaret Borsası ve Denizli Ticaret Odası meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Meclis Başkanı İbrahim Yayan, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın başkanlık ettiği heyette Tefenlili ve Erdoğan, Hisarcıklıoğlu'na devam eden ve yapılacak projeler hakkında bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

SEBAHATTİN ALP