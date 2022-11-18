‘Turizmden 44 milyar dolar gelir bekliyoruz’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı Ocak- Eylül döneminde turizm gelirinin 2021'in aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını dile getirdi. Türkiye'nin turizm gelirinin bu dönemde 35 milyar doları aştığına dikkat çeken Bakan, 40 milyon turist sayısının aşıldığını söyledi. Ersoy, "Yıl sonuna dek turist sayısında 50 milyonu aşıap 44 milyar dolar gelirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

'TANINIRLIĞIMIZ ARTACAK'

2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 3 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attıklarını belirten Ersoy, "Bu iş birliğinin sonucu olarak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde "Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Bu çerçevede, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri hazırlanarak, 'Global Sustainable Tourism Council'e uluslararası tanınırlık için başvuru gerçekleştirildi. Böylesine geniş bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzu söylemek isterim. Çok yakında hayata geçecek 'Sürdürülebilir Turizm Programı' ile dünyada turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN REKOR KIRACAĞIZ'

'Çevreye Duyarlı Konaklama Belgeli' tesis sayısının 446'ya, yatak sayısının da 289 bin 763'e ulaştığını açıklayan Ersoy, 20 yılda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 3.4 katına çıktığını belirtti. Ersoy, "2019'da turizm rekorunu kırarak, Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduk. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40.25 milyon kişi oldu. 2002'de 12.4 milyar dolar olan turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı. 2022 sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelire ulaşmayı istiyoruz" bilgilerini verdi.

ALSANCAK TEKEL FABRİKASI CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

ERSOY, 137 yıllık tarihiyle endüstri mirasımızın önemli öğelerinden Alsancak Eski Tekel Fabrikası'nı restore ederek, arkeoloji, etnografya, resim-heykel müzesi, kütüphane, ihtisas kütüphanesi, sanat atölyeleri ve yenileme alanları ile 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte 'İzmir Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi' olarak 2023 Mart'ında hizmete açacağız. Merkezin; kentin kültür sanat yaşamına yön verecek bir cazibe merkezi olarak, kültür turizmi yarışında bize önemli avantaj sağlayacağına inanıyoruz" dedi.