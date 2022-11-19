‘250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağız’

Sabah Gazetesi'nin düzenlediği 6. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan Muş, geçen seneyi 225 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise 250 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlatarak, "Şu an itibarıyla hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Hedeften sapmamız söz konusu değil" dedi. Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini yaptığı Avrupa Birliği üyelerine yapıldığını dile getiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradaki yavaşlamayı da uzak ülkeler stratejimizle dengeliyoruz. Şu an bütün iş planlarımız bu pazarlara yönelik yapılıyor. Buradaki payımızı da dünyadan aldığımız pay olan yüzde 1 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu, ilave 80 milyar dolarlık ihracat artışı demek."



DÜNYA EKONOMİSİ ZORDA

İhracatta talepteki yavaşlamayı tetikleyen en büyük unsurun belirsizlik olduğunu belirten Bakan Muş, "Sadece AB'de değil, küresel ekonomide uluslararası kuruluşlar 2023 için ticaretteki büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ediyorlar. Dolayısıyla 2023, dünya için 2022'den daha zor olacak" diye konuştu. Muş, büyük umutlarla girilen 2022'de yaşanan Ukrayna- Rusya Savaşı'nın etkilerinin hem üretimi hem de talebi olumsuz etkilediğini söyledi.

"HİZMET İHRACATININ GETİRİSİ DAHA FAZLA"

2023'TE hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık hedefi aşmak istediklerini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hizmet ihracatının net artısı aslında mal ihracatından çok daha fazla. Dolayısıyla katma değeri daha çok ülkede kalıyor" dedi. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının 350 milyar dolara ulaşabileceğini ifade eden Muş, mal ve hizmet ihracatı ile ilgili teşvik mekanizmalarını ortaya koyduklarını kaydederek, hizmet ihracatı tarafında da bir farkındalık başladığını söyledi. Ticaret Bakanı Muş, bilişim sektörüne özel tasarlanan e-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) desteklerine ilişkin soruya karşılık, sadece bilişim ve benzer sektörlere yönelik hazırlanan bu programın şirketlerin ihracatlarına ciddi katkı sunacağını bildirdi.

DİZİ VE FİLM İHRACATINA CİDDİ TEŞVİKLER VERİLECEK

TÜRK dizilerine yurt dışındaki ilgiden memnun olduklarını dile getiren Tucaret Bakanı Mehmet Muş, "Önümüzdeki dönemde dizi ve film ihracatı, teşviklerimizin önemli bir kısmını ayıracağımız bir alan olacak. Ciddi bir bütçe aldık" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu, Halk Leasing, IGE İhracatı Geliştirme, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom üstlenirken destek sponsorları ise Aydınlı Grup ve Hitit oldu.

UZMAN: BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ BİLİŞİM

SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman da açılış konuşmasında, bilişim sektörünün önemine dikkat çekti. Uzman, "Bilişim sektörü artık, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumda. Bu lokomotif desteklendiğinde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne de katkı sağlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.