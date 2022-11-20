Asgari ücrette işveren yüzde 100 zamma razı

TÜM dünyanın yaşadığı enflasyon sarmalının Türkiye'de de yoğun şekilde hissedildiğini belirten işverenler, çalışanların enflasyonun altında ezilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Asgari ücret zammında son bir yılın baz alındığına dikkati çeken işverenler, "Geçen yıl asgari ücret 4.250 TL oldu. Bir yıllık enflasyonun yüzde 85 olduğunu düşündüğümüzde asgari ücretin yüzde 100 zamla 4.250 TL'den 8.000-8.500 TL'ye çıkmasını normal buluyoruz" diyor.

ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI

İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti. Güzeldere, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yılki asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Maliyetlerimiz ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.

İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın, enflasyonun arttığını, halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, "Asgari ücretin, en azından halkın alım gücünü koruyacak şekilde artması doğru bir karar. Ancak enflasyonu düşürerek sorunun çözülebileceğine inanıyorum" dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, asgari ücrete tabi çalışanların alım gücünün korunmasının önemli olduğunu belirterek, "Gerek kamu gerekse özel sektörde bu noktanın dikkate alınarak adım atılması büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Kiğili Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun herkesi etkilediğini belirterek, "Asgari ücret artışıyla birlikte maliyetler de artacak bu da enflasyonun artmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

SENDİKALAR ENFLASYONUN DURMASINI İSTİYOR

ENFLASYONUN çok ciddi bir sorun haline geldiğini belirten sendikalar, asgari ücrete yapılan zamların diğer ürünlere gelen zamlarla eridiğine dikkat çekiyor. Sendikalar, enflasyonun durdurulması halinde asgari ücrette 8.500-9.000 bin rakamının kabul edilebilir olduğunu aktarıyor.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'deki asgari ücret Batı ülkelerindeki asgari ücretten farklı. Bizde asgari ücret Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesidir. Çalışanların yüzde elliye yakını, yani 6.5-7 milyonu asgari ücretle çalışıyor" dedi.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda İş Başkanı Seyit Aslan da, yüksek enflasyona dikkat çekerek, "Bu enflasyonda en çok asgari ücretle geçinenler eziliyor. Enflasyon durmadığı sürece çalışanlara yapılan zamlar eriyor. O nedenle enflasyonun durdurulması halinde işçiler 8.500-9.000 bandını kabul ediyor. Ancak DİSK olarak biz 24 bin TL yoksulluk sınırını baz alıyoruz" dedi.

BETÜL ALAKENT