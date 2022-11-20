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Haberler Ekonomi Bitkisel üretimler için destekleme düzenlemesi

Bitkisel üretimler için destekleme düzenlemesi

20.11.2022

Bitkisel üretimler için destekleme düzenlemesi
TÜRKİYE'DE bitkisel üretimi geliştirmek ve üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan çiftçiler, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 21 Temmuz 2022, yağlı tohumlu bitkiler için 30 Eylül 2022, yem bitkileri desteği için 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere ve diğer desteklemeler için bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek.
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