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Haberler Ekonomi Gençler meyve verdi zeytinde rekor geldi

Gençler meyve verdi zeytinde rekor geldi

20.11.2022

Gençler meyve verdi zeytinde rekor geldi
TÜRKİYE'DE 15 yılda toprakla buluşturulan genç zeytin ağaçlarının meyve vermesiyle üretim ve ihracat arttı. 2021- 2022 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 110 bin tonla rekor kırıldı. 2022- 2023 sezonunda sofralık zeytin üretiminin 735 bin 678 ton olması bekleniyor. Genç ağaçların ihracatı yüzde 50 artırdığını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Sofralık zeytinde yeni hedefimiz 200 bin tona doğru ilerlemek. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolara yakın net ihracat bekliyoruz" dedi.
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