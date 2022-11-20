Izmir Gelinlik Fuarı 22 Kasım’da açılıyor

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 22 Kasım'da Fuar İzmir'de 16. kez açılıyor. Fuar bu yıl da ticari anlaşmaları, moda ve tasarıma yön veren etkinlikleri, renkli defileleri ile gelinlik, damatlık, abiye sektörünün dünyaya açılan kapısı olacak. Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir; Amerika, Almanya, Kanada, Hong Kong gibi ülkelerin de yer aldığı 10 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren 222 katılımcıyı ağırlayacak.

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