  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Izmir Gelinlik Fuarı 22 Kasım’da açılıyor

Izmir Gelinlik Fuarı 22 Kasım’da açılıyor

20.11.2022

Izmir Gelinlik Fuarı 22 Kasım’da açılıyor
IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 22 Kasım'da Fuar İzmir'de 16. kez açılıyor. Fuar bu yıl da ticari anlaşmaları, moda ve tasarıma yön veren etkinlikleri, renkli defileleri ile gelinlik, damatlık, abiye sektörünün dünyaya açılan kapısı olacak. Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir; Amerika, Almanya, Kanada, Hong Kong gibi ülkelerin de yer aldığı 10 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren 222 katılımcıyı ağırlayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA