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Haberler Ekonomi Küçük aile işletmeleri daha çok desteklensin

Küçük aile işletmeleri daha çok desteklensin

20.11.2022

Küçük aile işletmeleri daha çok desteklensin
TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük aile işletmelerinin önemine dikkat çekerek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıdaların büyük çoğunluğunu küçük aile işletmeleri sağlıyor. Küçük aile işletmelerimiz hem bölgesel ekonominin canlanmasında hem de tarımın sürdürülebilir olmasında rol oynar. Dolayısıyla ülkemizde tarımsal işletmelerin yüzde 85'inin küçük aile işletmelerinden oluşması nedeniyle bu konunun üzerinde öncelikli olarak durulması önem arz etmektedir" dedi.
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