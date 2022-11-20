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Haberler Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 59 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

20.11.2022, 10:47

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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