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Haberler Ekonomi Türkiye Bilimler Akademisi personel alım ilanı, 19.11.2022

Türkiye Bilimler Akademisi personel alım ilanı, 19.11.2022

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 12 memuru alacağını duyurdu.

21.11.2022, 10:47

Türkiye Bilimler Akademisi personel alım ilanı, 19.11.2022

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA'nın 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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