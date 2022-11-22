Darphane altını işlem görmeye başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle ALTIN. S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Uğur Boğday, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Darphane çalışanları katıldı.

Zaman törende yaptığı konuşmada, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz bugünden itibaren fiziki altına dayalı Darphane Sertifikalarını halka arz yolu ile ihraç edecek ve bu sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaktır. Amacımız büyük ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek, ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir" ifadelerini kullandı