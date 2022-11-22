‘Kanal İstanbul’la küresel ticarette etkin rol alacağız’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gemi trafiğinin ve özellikle tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artmasının İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğunu söyledi. Karaismaisoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, küresel ticarette daha etkin rol oynayacak ve İstanbul üzerindeki baskı kalkacak" dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladıklarını belirterek, "Proje Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek" dedi.

BURCU ŞEN