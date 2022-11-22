  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Kanal İstanbul’la küresel ticarette etkin rol alacağız’

‘Kanal İstanbul’la küresel ticarette etkin rol alacağız’

22.11.2022

‘Kanal İstanbul’la küresel ticarette etkin rol alacağız’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gemi trafiğinin ve özellikle tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artmasının İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğunu söyledi. Karaismaisoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, küresel ticarette daha etkin rol oynayacak ve İstanbul üzerindeki baskı kalkacak" dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladıklarını belirterek, "Proje Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek" dedi.

BURCU ŞEN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA