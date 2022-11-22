Türkiye enerjide pozitif ayrıştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ndeki konuşmasında, dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.

Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: "TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dahil olunca elimiz daha da güçlenecek. Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergah çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz."