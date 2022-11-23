Sağlık hukukundaki güncel değişiklik

6 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliklerde yapılan değişiklik aynı konuya ilişkindir. Muayenehanesi bulunan hekimler, ameliyatlarını bir hastanede yapmak zorundalardır. Bu hekimlere de hastanede konuk hekim denir. Çünkü hastanelerde kadrolu olarak çalışma belgesi ile çalışmazlar ve hastanenin çalıştırdığı bir kişi değillerdir. Sadece hastanenin ameliyathanesini ve otelcilik hizmetlerini kullanırlar. Bu nedenle bu doktorlara konuk hekim adı verilmektedir. Konuk hekimler hastaları hastanede veya ayakta teşhis tedavi merkezlerinde yapacakları tedavi ve teşhisler için sosyal güvenlik kurumundan faydalanamazlar. Ayrıca konuk hekimin hastaneye ödeyeceği bedel hasta tarafından ödenmelidir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir.

YENİ DÜZENLEME ÇOK OLUMLU

Konuk hekimler hastaneler veya ayakta teşhis ve tedavi merkezleri (tıp merkezleri, poliklinikler) ile yıllık anlaşma yapmalıdırlar. Yönetmeliklerin eski haline göre, muayenehanesi bulunan hekimler ameliyatlarını anlaştığı her özel hastanede yapabilmekte idi. Konuk hekim sıfatı ile özel hastaneler kendi kapasitelerinin elverdiği ölçüde, dilediği kadar muayenehane hekimi kabul edebiliyor idi. Fakat yeni getirilen düzenleme ile özel hastanenin ilgili branşında boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde ameliyat yapabilirler. Ayrıca özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastanenin ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz. Bu değişiklik çok yerinde olmuştur zira merdiven altı denilen yasal olmayan tıbbi uygulamaların önüne geçmek için çok uygun bir adımdır. Muayenehanesi olan hekimlerin belli bir hastane anlaşmalı olması ve bunun Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve sınırında olması hasta sağlığını gözeten bir uygulamadır.