Altına rekor talep

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan itibaren vatandaşların sisteme olan güven ve ilgilerinin artarak devam ettiğini belirterek, "23 Kasım'a kadar olan dönemde Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 237 kilogram, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. Bu bir rekordur" dedi.

BORSADA İŞLEME AÇILDI

Nebati, enflasyondaki tedrici düşüşün yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Önceki gün Darphane Altın Sertifikası'nı Borsa İstanbul nezdinde ihracını gerçekleştirerek işleme açtıklarını hatırlatan Nebati, bu ihraçla 5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifikanın yatırımcılara sunulduğunu, Darphane'nin yakın zamanda "Dijital Altın Projesi" ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

MASAK'TAN FTX İÇİN İNCELEME

BAKAN Nebati, geçtiğimiz günlerde ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlattığını belirterek, "Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.