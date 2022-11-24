Elektrikli soba ihracatında rekor

Enerji krizi yaşayan Avrupa çareyi Türkiye'de bulurken, elektrikli soba ve battaniye ihracatında rekor devam ediyor. Türkiye'nin elektrikli soba ihracatında yüzde 38, elektrikli battaniye satışlarında ise yüzde 45,6'lık artış yaşandı. Türkiye'nin ocak-ekim döneminde elektrikli soba ve battaniye dış satımı ortalamanın yaklaşık 3 kat üzerinde gerçekleşti. İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar. "Şu anda tamamen Avrupa'ya çalışıyoruz. Bu seneki üretim bitmiş durumda. En çok talep ise Almanya'dan" dedi.

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