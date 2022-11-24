EYT’liler normalden daha az aylık almayacak

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği Aralık ayındaki yasal düzenlemeye sayılı günler kalırken, iş yasası sayesinde bazı kesimler de emeklilik fırsatı elde edecek. Yasanın 2023 başında yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Yeni düzenleme kapsamında EYT'den emekli olanların normal emeklilerle aynı maaşları alacağı belirtildi.

BORÇLANMA İMKANI VAR

EYT'de kamu ve özel sektör ayrımı olmayacak. Aynı şekilde Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp uzun yıllar yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri kurumdan alınarak sigorta girişleri 28 yıl geriye çekilebilecek. Düzenleme kapsamında çıraklık ile işe başlangıç tarihi arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilecek.

TAZMİNATLAR ÜÇ DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

MİLYONLARCA EYT'li yasa çıktıktan sonra emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri 'yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek. EYT yasası çıktıktan sonra yaş dışındaki şartları tamam olanların; örneğin primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak. 1999 yılı öncesi, 1999 yılı - 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Emekli maaşı hesaplanırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınıyor. Brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak. Asgari ücret üzerinden maaş alan 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış bir işçi emeklilik için ocakta başvurusunu yapıp işinden ayrılırsa 35 bin 388 liraya kadar daha fazla tazminat alacak.