Gübredeki global krize çözüm formülü

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen gübre üretimi ve hammadde sevkiyatı krizinin aşılmasında Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Rusya ile devam eden ticareti nedeniyle çözüm için önemli bir konumda yer aldığını belirten Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, Rusya ve Türkiye arasında oluşturulacak bir ticaret köprüsüyle gübredeki global krizin aşılmasının mümkün olduğunu söyledi. Gübre krizinden en çok Avrupa ülkelerinin etkilendiğine dikkat çeken Güneş, "Türkiye dünyayı etkileyen gübre üretimi ve sevkiyatı konusunda aktif bir rol oynayabilir. Şu anda bizim Avrupa'ya gübre ihracatımız yok. Biz ülke olarak gübre koridoru oluşturmak ve Rusya'daki gübrenin tüm dünyaya ulaştırılmasını istiyoruz. Bu sayede hem Türkiye'ye finansal bir avantaj sağlayabilir hem de global gübre krizinin önüne geçmiş oluruz" dedi. Güneş ayrıca, dernek olarak yıllardır Growtech Fuarına katıldıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

TOLGA TEKİN