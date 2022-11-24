‘Sanayide 1 milyon ek istihdam sağladık’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, pandemiye rağmen sanayide tam 1 milyon ilave istihdam oluşturduk." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Varank, sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 22,1'den, yüzde 25,6'ya yükseldiğini sanayide ürün gamının zenginleştiğini ve Türk sanayicisinin yeni gelişmelere adapte olma esnekliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Halen OSB'lerde 4 bin 870 fabrikanın inşaatının sürdüğünü vurgulayan Varank, "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir" ifadelerini kullandı.

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