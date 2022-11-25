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Haberler Ekonomi Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacağını duyurdu.

25.11.2022, 10:18

Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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