Avrupa’dan gelinlik almak için geldiler

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin, IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile eş zamanlı düzenlediği 3 günlük alım heyeti organizasyonunda, Türk gelinlik ve abiye giyim üreticileri ve ihracatçıları ürünlerini, 10 farklı ülkeden yabancı alıcılara sergiledi.

Birlik Başkanı Burak Sertbaş, "Ülkemizin gelinlik üretiminin yüzde 70'lik kısmını İzmir tek başına karşılıyor. Tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. Bu sene Birliğimiz, Ticaret Bakanlığı kanalıyla alım heyeti organize etti. Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, Franİtalya, Makedonya, Yunanistan sa, İtalya, olmak üzere 10 ülkeden 51 yabancı alıcıyla 18 firmamız yaklaşık 200 görüşme gerçekleştirdi." dedi