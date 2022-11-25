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Haberler Ekonomi İzmir’de girişimcilere özel şube

İzmir’de girişimcilere özel şube

25.11.2022

İzmir’de girişimcilere özel şube
Türkiye İş Bankası, İzmir'de girişimcilere özel İzmir Girişimcilik Şubesi'ni açtı. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Biz girişimcilerimizin büyümesini, hayaline ulaşmasına yardımcı olacak şekilde İş Bankası'nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için buradayız" dedi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de şubenin teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgileneceğini ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacağını vurguladı.
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