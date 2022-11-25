Otomobillerde 100 bin liraya kadar indirim

SIFIR otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV dilimlerini belirleyen matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otomobillerin vergisiz fiyatlarının limitleri artırıldı. Böylece 594 bin liradan daha ucuz otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önü açıldı. Böylece bazı otomobillerde 40 bin lira bazılarında da 100 bin liraya kadar düşüşler oldu. Bugün 455 bin lira olan bir aracın vergisiz fiyatı 214 bin lira olduğundan yeni düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 50'ye inecek. Satış fiyatı yaklaşık yüzde 20 ucuzlayarak 380 bin liraya düşecek.

YERLİ TERCİH EDİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu matrah düzenlemesi ile büyük bölümü A B segmentte yer alan birçok yerli ve ithal modelin ÖTV oranı düşecek. Düzenleme öncesinde 425 bin liranın üzerindeki otomobiller yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyordu. Güncellemeyle satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında yer alan araçların ÖTV oranları alt dilimlere geçmiş olacak. Kararla elektrikli, hibrit otomobillerin ÖTV matrah limitleri de değişti. Kararla, 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı.

Matrah üst limiti de 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya, matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı. Hibrit otomobilde önceden olduğu gibi yine elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyen araçlarda, yüzde 45 ÖTV dilimi için matrah limiti 130 bin liradan 228 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimi için matrah limiti ise 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi. Kararla tercihlerin yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor. Motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvansiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

İŞTE BEKLENEN YENİ FİYATLAR

1600 cc altı otomobillerde vergiler dâhil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

YÜZDE 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dâhil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

YÜZDE 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

YÜZDE 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dâhil satış fiyatı 530 bin 002 - 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

HAZAL ATEŞ