‘Türkiye, Almanya için belkemiği pozisyonunda’

Almanya bu yıl Antalya'da 21'incisi düzenlenen Growtech Fuarı'da ilk kez yer aldı. Almanya Tarım Bakanlığının temsilcisi olarak fuara katılan Step Systems GmbH CEO'su Harald Braungardt, Growtech'in diğer ülkelerle bağlantı kaynağı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi diğer ülkelerle kontak içerisinde olabileceğimiz belkemiği pozisyonunda görüyoruz" dedi. Firmasının standını ziyaret eden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Braungardt, "Growtech sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir potansiyel. Ukrayna'daki savaştan dolayı bağlantılarımızı kaybettik, artık Türkiye'de buluşuyoruz. Geniş bir bölgede en iyi ilişki kurabileceğimiz platform Türkiye" dedi. Almanya'da büyük bir doğalgaz sıkıntısı yaşandığını belirten Braungardt, gelecek yıl Growtech'te daha büyük bir standla yer alacaklarını bildirdi.

MERT ALPDÜNDAR